Парламент Эстонии официально признал российский режим террористическим

Парламент Эстонии (Рийгикогу) на заседании 18 октября 88 голосами принял заявление, в котором осудил аннексию территории Украины и признал российский режим террористическим. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

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"Проступок никогда не может создать право. Режим президента РФ Владимира Путина, угрожающего ядерным оружием, превратил Россию в самую большую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире", - говорится в заявлении Рийгикогу.

Эстония поддержала расследование, начатое Международным судом ООН и Международным уголовным судом для выявления преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым судить виновных в преступлении агрессии в специальном международном трибунале.

"Поддерживая обращение Верховной Рады Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм, действиям которого необходимо совместно противостоять. Рийгикогу призывает международное сообщество принять подобные декларации", – отметили парламентарии.

Парламент Эстонии также осуждает созданных Россией таких групп как "Вагнер", а также признал так называемые "республики" "Л/ДНР" террористическими организациями, созданными РФ.

Кроме того, Эстония осуждает объявление и проведение мобилизации российским режимом, нарушающим международное право. Эти мероприятия организуют с целью продолжения агрессии, а значит, они являются преступлением против мира.

Учитывая все решения Рийгикога, парламент Эстонии призывает Европейский Союз и страны-члены НАТО увеличить военную помощь Украине, необходимую для отражения агрессии Российской Федерации и восстановления суверенитета Украины в международно признанных границах ее территории.

Напомним, что недавно Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим.

Кроме того, в Сенате США снова призвали президента Джозефа Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма. До этого Сенат США уже одобрял резолюцию, которой призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.