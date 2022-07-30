Блинкен опасается признать РФ государством-спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принять решение о признании России государством-спонсором терроризма. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.

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Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает американское издание, несмотря на эмоциональную привлекательность такого шага, Блинкен сопротивляется ему. По его мнению, это может вынудить США ввести санкции против своих союзников, все еще ведущих дела с Россией, и уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

На фоне возмущения жестокой военной кампанией России в Украине Сенат США 28 июля единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп США признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленных невинных мужчин, женщин" детей".

Издание подчеркивает, что Блинкен не дал четкого ответа на резолюцию, когда его спросили об этом, и заявил, что любое решение должно быть основано на существующих юридических определениях, а также предположил, что это спорный вопрос, поскольку Россия уже находится под многими санкциями. Следовательно, практического смысла в объявлении ее "спонсором терроризма" просто нет.

По мнению опрошенных журналистами аналитиков, это решение может "раз и навсегда" разорвать еще сохраняющиеся дипломатические связи Москвы и Вашингтона. А эти связи Блинкен считает нужно сохранить.

Окончательное решение о признании России страной-спонсором терроризма в связи с незаконным вторжением на территорию Украины должно быть принято администрацией Джо Байдена.

Отметим, как подчеркнула посол США в Украине Бриджит Бринк, США всерьез рассматривают объявление России государством-спонсором терроризма.