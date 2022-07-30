Блінкен побоюється визнати РФ державою-спонсором тероризму

Держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.

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Про це пише The New York Times.

Як зазначає американське видання, попри емоційну привабливість такого кроку, Блінкен пручається йому. На його думку, це може змусити США ввести санкції проти своїх союзників, які все ще ведуть справи з Росією, і знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і Москвою.

На тлі обурення жорстокою військовою кампанією Росії в Україні Сенат США 28 липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп США визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Видання підкреслює, що Блінкен не дав чіткої відповіді на резолюцію, коли його запитали про це, заявив, що будь-яке рішення має бути засноване на існуючих юридичних ухвалах, а також припустив, що це спірне питання, оскільки Росія вже перебуває під багатьма санкціями. Отже, практичного сенсу в оголошенні її "спонсором тероризму" просто немає.

На думку опитаних журналістами аналітиків, це рішення може «раз і назавжди» розірвати дипломатичні зв'язки, які ще зберігаються у Москви та Вашингтону. А ці зв'язки Блінкен вважає за важливе зберегти.

Остаточне рішення про визнання Росії державою, яка спонсорується діяльністю терористів, у зв'язку з незаконним вторгненням на територію України, має бути ухвалено адміністрацією Джо Байдена.

Зазначимо, як наголосила посол США в Україні Бріджит Брінк, США всерйоз розглядають оголошення Росії державою-спонсором тероризму.