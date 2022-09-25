Глава Европейского Совета выступил за исключение России из Совбеза ООН

Россию необходимо исключить из Совбеза Организации Объединенных Наций из-за агрессии против Украины. Это должно произойти автоматически.

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Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"Когда постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций начинает непровоцированную и неоправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, приостановление ее членства в Совете Безопасности должно быть автоматическим", - подчеркнул Шарль Мишель.

Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США, Франция - и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Поэтому сейчас большинство стран-членов Организации Объединенных Наций согласны с идеей ее реформирования. Так, Турция выступает за отмену права "вето" в Совбезе ООН.

Ранее идею реформы Совбеза ООН с включением в нее новых постоянных членов и ограничением права вето поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, президент США Джо Байден поддержал идею расширения Совбеза ООН и ограничение права вето в нем.