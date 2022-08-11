Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма

В четверг, 11 августа, Сейм Латвии первым в мире принял заявление о целенаправленных военных атаках России против мирного населения Украины, в котором действия россиян против мирного населения признаются терроризмом, а Россия – государством-спонсором терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Сейма.

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За принятие заявления проголосовали 67 парламентариев из 100.

В заявлении Сейм также призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси .

"Россия использует страдания и устрашения как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и ВСУ, парализовать способность государства действовать с целью оккупации Украины. Сейм признает насилие России против мирного населения, которое осуществляется для достижения политических целей, терроризмом, а Россию – государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны высказать такое мнение", - говорится в заявлении.

Сейм Латвии в очередной раз осудил военную агрессию Российской Федерации и широкомасштабное вторжение в Украину. В парламенте согласны, что РФ начала полномасштабную войну при поддержке и с участием Беларуси. Парламент также призвал усилить и ввести комплексные санкции против России.

Ранее Delo.ua рассказывало о том, что изменится, если мир признает РФ государством – спонсором терроризма.

Напомним, накануне в Сенате США снова призвали президента Джозефа Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма. До этого Сенат США уже одобрял резолюцию, которой призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.