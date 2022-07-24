США серьезно рассматривают объявление России государством-спонсором терроризма – посол

Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают вопрос объявления России государством-спонсором терроризма. Какотметила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Радио Свобода", этот вопрос требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами.

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"Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это делать и дальше", - сказала посол.

В частности, США также отключили Россию от финансирования международных финансовых учреждений и воспрепятствовали использованию РФ замороженных средств центрального банка для погашения своего долга.

"Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, являющейся таким спонсором. Тем не менее, мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", - подчеркнула Бриджит Бринк.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям 24 июня одобрил резолюцию о включении Российской Федерации в список поддерживающих терроризм стран.

Окончательное решение о признании России спонсируемым деятельностью террористов государством в связи с незаконным вторжением на территорию Украины должно быть принято администрацией Джо Байдена.