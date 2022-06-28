Макрон отказался признавать Россию "спонсором терроризма"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, но не для нападения на территорию России.

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Об этом сообщает BFM TV.

Комментируя призывы Киева объявить РФ спонсором терроризма, Макрон заявил, что Франция не разделяет подобной методологии.

"Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом", - сказал Макрон.

Также он заявил, что у Европы нет иллюзий по скорейшему решению войны.

"Мы будем сохранять санкции против России столько, сколько необходимо, и с необходимой интенсивностью в ближайшие недели и месяцы. Никто не ожидает, что война закончится в ближайшие несколько недель или месяцев", — сказал президент Франции.

По его словам, все союзники придерживаются одной линии - поставляют оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, но не для нападения на территорию России.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что Россию нельзя "унижать, чтобы в день прекращения боевых действий мир мог найти дипломатическое решение конфликта".

Такие слова лидера Франции вызвали неоднозначную реакцию среды мировых лидеров, а в Украине французский президент подвергся критике.

Ранее Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".