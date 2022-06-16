Страны НАТО договорились не давать Украине танки и штурмовую авиацию, Зеленский в курсе - Макрон

Союзники по Североатлантическому альянсу договорились не поставлять Украине определенные виды вооружений, в частности штурмовые самолеты и танки, и не вступать в войну, помогая ей лишь обороняться от российской агрессии. Об этом заявил журналистам в Киеве президент Франции Эмманюэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

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"Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине оборонительным оружием, обороняться, но не вступаем в войну с Россией, потому определенный вид вооружений, например штурмовые самолеты или танки было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этого", - сказал он.

Макрон отметил, что помощь Запада Украине главным образом сосредотачивается на боеприпасах и бронированной технике. По его словам, Франция предоставила Украине 12 САУ Caesar и предоставит еще шесть.

При этом французский президент заявил, что ни Франция, ни Германия, глава правительства которой Олаф Шольц также 16 июня посетил Киев, не будут требовать от Украины уступок в войне с РФ.

"Условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция не будут переговорщиками за спиной Украины, требовать уступок. Этого нет и не будет. Мы будем требовательным посредником, но не будем требовать уступок", - подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции также отметил, что мир в Украине должен быть установлен именно на условиях Украины.

"Мир должен быть таким, каким его хочет Украина, и он должен быть продолжительным", - сказал он, подчеркнув, что для достижения мира Украина должна обороняться.

Французский же президент добавил, что когда Украине садиться за стол переговоров с Россией, должна будет решить сама Украина.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Украина сама могла выбирать свою судьбу, сама делать выбор. И именно Украина будет решать, в какой момент она будет садиться за стол переговоров. Каждый раз, когда я имел переговоры с президентом Зеленским, я из этого исходил: Украина будет решать на каких условиях она будет восстанавливать мир", – заявил Макрон.

Президент Франции также выразил мнение, его украинский коллега Владимир Зеленский с момента своего избрания постоянно делал все возможное, чтобы отстоять мир.

Лидеры Италии и Франции также заявили, что будут способствовать проведению расследований военных преступлений российской армии в Украине и привлечению к ответственности виновных.

В частности, Франция передаст мобильную лабораторию для анализа ДНК, что является важным инструментом для сложной работы по сбору доказательств, чтобы в дальнейшем международное правосудие выполнило свою работу.

В то же время, как заявил Макрон, Франция будет поддерживать канал диалога с Россией. Как отметил французский президент, необходим канал связи с РФ хотя бы по продовольственным вопросам.

Макрон также отметил, что на встрече с Зеленским, Шольцем, Драги и румынским президентом Клаусом Йоханнисом в четверг стороны обсудили инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по разблокировке экспорта зерна из Украины морским путем призывают Россию деблокировать украинские порты.

Макрон подчеркнул, что угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием агрессии РФ, и это никак не связано с введенными Евросоюзом санкциями против РФ.

"Глобальный продовольственный кризис, который мы испытываем, является прямым следствием войны, которую ведет Россия. Мы призываем Россию согласиться с тем, чтобы Организация Объединенных Наций организовала экспорт зерна, сняв блокаду украинских портов", - заявил он также в своем Twitter.

Напомним при этом, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на нынешней неделе намерен провести переговоры с коллегами из России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским по вопросу создания морского "зернового коридора" для обеспечения экспорта из Украины.

Еще 6 июня СМИ сообщили, что РФ и Турция якобы достигли предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна по морскому коридору из порта Одессы.

Отмечалось, что предварительный план, предложенный Турцией и Россией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН.

Зеленский же после этого заявил, что Украина готова к возобновлению экспорта зерна через Черное море, однако на переговоры с Турцией и Россией об этом украинскую сторону никто не приглашал.