Доверять Путину в вопросе экспорта зерна самоубийственно для Украины, - немецкий министр

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Украина не может рассчитывать на то, что российский президент Владимир Путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном. Об этом пишет издание Euractiv.

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Издание пишет, что выступая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским в Киеве, Оздемир сказал, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России.

"Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийственно для Украины", — сказал он.

После визита в Польшу 7-8 июня министр сельского хозяйства Германии отправился в пятницу в Киев, чтобы обсудить помощь Украине, а также безопасные маршруты экспорта продуктов питания.

"Пока Путин блокирует морской путь, нам нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: дороги, железные дороги и Дунай", — подчеркнул Оздемир, добавив, что Германия "не отступится" в этом вопросе.

Чтобы активизировать усилия по вывозу украинской пшеницы через Дунай, министр пообещал выделить средства для финансирования расширения лабораторных мощностей в городе Измаил, расположенном на берегу реки недалеко от румынской границы. Это позволит минимизировать время оборота судов на границе.

Основное внимание на встрече Оздемира со своим польским коллегой Хенриком Ковальчиком было сосредоточено на увеличении экспорта зерна по железной дороге. В этой области Польша, крупнейшая страна ЕС, соседствующая с Украиной, стала важным логистическим узлом.

Напомним, что в ближайшее время в Стамбуле должна состояться встреча российской и украинской сторон при посредничестве Турции и ООН с целью создания дорожной карты "зернового коридора" из украинских портов.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.