Країни НАТО домовилися не давати Україні танків та штурмову авіацію, Зеленський в курсі - Макрон

Союзники по Північноатлантичному альянсу домовилися не постачати Україні певні види озброєнь, зокрема штурмові літаки і танки, і не вступати у війну, допомагаючи їй лише оборонятися від російської агресії. Про це заявив журналістам у Києві президент Франції Емманюель Макрон, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонною зброєю, оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією, тому певний вид озброєнь, наприклад, штурмові літаки або танки було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі цього", - сказав він.

Макрон зазначив, що допомога Заходу Україні головним чином зосереджується на боєприпасах та броньованій техніці. За його словами, Франція надала Україні 12 САУ Caesar та надасть ще шість.

При цьому французький президент заявив, що ні Франція, ні Німеччина, глава уряду якої Олаф Шольц також 16 червня відвідав Київ, не вимагатимуть від України поступок у війні з РФ.

"Умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина та Франція не будуть переговорниками за спиною України, вимагати поступок. Цього немає і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок", - наголосив він.

У свою чергу прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на прес-конференції також зазначив, що мир в Україні має бути встановлений саме на умовах України.

"Мир має бути таким, яким його хоче Україна, і він має бути тривалим", - сказав він, наголосивши, що для досягнення миру Україна має оборонятися.

Французький же президент додав, що те, коли Україні сідати за стіл переговорів з Росією, повинна буде вирішити сама Україна.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Україна сама могла обирати свою долю, сама робити вибір. І саме Україна вирішуватиме, в який момент вона сідатиме за стіл переговорів. Щоразу, коли я мав переговори з президентом Зеленським, я з цього виходив: Україна вирішуватиме на яких умовах вона відновлюватиме мир", – заявив Макрон.

Президент Франції також висловив думку, що його український колега Володимир Зеленський з моменту свого обрання постійно робив усе можливе, щоб відстояти мир.

Лідери Італії та Франції також заявили, що сприятимуть проведенню розслідувань військових злочинів російської армії в Україні та притягнення до відповідальності винних.

Зокрема, Франція передасть мобільну лабораторію для аналізу ДНК, що є важливим інструментом для складної роботи зі збирання доказів, щоб надалі міжнародне правосуддя виконало свою роботу.

У той же час, як заявив Макрон, Франція підтримуватиме канал діалогу з Росією. Як зазначив французький президент, канал зв'язку з РФ необхідний хоча б із продовольчих питань.

Макрон також зазначив, що на зустрічі із Зеленським, Шольцем, Драгі та румунським президентом Клаусом Йоханнісом у четвер сторони обговорили ініціативу генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом та закликають Росію деблокувати українські порти.

Макрон підкреслив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком агресії РФ, і це ніяк не пов'язано із запровадженими Євросоюзом санкціями проти РФ.

"Глобальна продовольча криза, яку ми переживаємо, є прямим наслідком війни, що веде Росія. Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб Організація Об’єднаних Націй організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів", - заявив він також у своєму Twitter.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на цьому тижні має намір провести переговори з колегами з Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським щодо створення морського "зернового коридору" для забезпечення експорту з України.

Ще 6 червня ЗМІ повідомили, що РФ і Туреччина нібито досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з порту Одеси.

Зазначалося, що попередній план, запропонований Туреччиною та Росією, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН.

Зеленський же після цього заявив, що Україна готова до відновлення експорту зерна через Чорне море, проте на переговори з Туреччиною та Росією про це українську сторону тоді ніхто не запрошував.