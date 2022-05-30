Франція передасть Україні самохідні гаубиці Caesar, - голова французького МЗС

Франція надасть Україні додаткову партію самохідних гаубиць Caesar.

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Про це повідомила голова Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна на спільному брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

"Як ви знаєте, скоро будуть нові поставки САУ Caesar, і ми продовжуватимемо в цьому напрямку. Крім того, ми вже мобілізували 100 млн євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги", - сказала Катрін Колонна.

Варто зазначити, що Сaesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника з відривом 20 км і більше.

Нагадаємо, за інформацією польських ЗМІ, українська армія отримала із Польщі 18 самохідних гаубиць Krab. Йдеться про оснащення трьох артилерійських дивізіонів. Крім того, Польща навчила сотню українських артилеристів роботі із цим озброєнням.