Російсько-українська війна переходить у довготривалу фазу - Рєзніков

Перед повномасштабним вторгненням Росія розраховувала швидко захопити більшу частину України та реалізувати всі свої плани. Після місяців жорстких боїв російська армія зазнала великих втрат і тепер не зможе активно наступати, війна переходить у затяжну фазу.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Щоб здобути перемогу у цій фазі Україні необхідно ретельно планувати всі ходи та збільшувати свої ресурси.

Довготривала фаза війни, в яку входить Україна, буде такою ж складною, як і перша.

"Нас чекають надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде - точно ніхто не скаже. У цей період ми триматимемо оборону переважно власними силами проти розлюченого від люті агресора", - наголосив глава Міноборони.

Україна вже отримує тяжке озброєння від партнерів. Зокрема, американські гаубиці М777 калібру 155 мм працюють на фронті. Хоча, як зазначає Рєзніков, три місяці тому це вважалося неможливим.

Зазначимо, що вище військове керівництво України дуже стримане у своїх прогнозах та планах у війні з Російською Федерацією, щоб не коригувати дії ворога.

При цьому вищого військового командування є план протидії Російської Федерації.