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Российско-украинская война переходит в затяжную фазу — Резников
Перед полномасштабным вторжением Россия рассчитывала быстро захватить большую часть Украины и реализовать все свои планы. После месяцев ужесточенных боев российская армия понесла большие потери и теперь уже не сможет активно наступать, война переходит в затяжную фазу.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Чтобы одержать победу в этой фазе Украине необходимо тщательно планировать все ходы и увеличивать свои ресурсы.
Долговременная фаза войны, в которую входит Украина, будет также сложной, как и первая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", — подчеркнул глава Минобороны.
Украина уже получает тяжелое вооружение от партнеров. В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Хотя, как отмечает Резников, три месяца назад это считалось невозможным.
Отметим, что высшее военное руководство Украины очень сдержано в своих прогнозах и планах в войне с Российской Федерацией, чтобы не корректировать действия врага.
При этом в высшего военного командования есть план противодействия Российской Федерации.