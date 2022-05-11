В Минобороны объяснили, почему молчат о своих прогнозах и планах в войне с Россией

Высшее военное руководство Украины очень сдержано в своих прогнозах и планах в войне с Российской Федерацией, чтобы не корректировать действия врага.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью изданию "Левый берег", отвечая на вопрос, почему Генштаб и Минобороны дают сдержанные прогнозы по военной агрессии России.

"Я объясню, почему сдержаны. И я сейчас тоже буду сдержанна, потому что любое мое слово будет восприниматься как официальная позиция ведомства, и в том числе нашим врагом, который каждую информацию, в том числе и из открытых источников, использует для корректировки. Ну вот скажем, когда нас постоянно просят, требуют: скажите, почему там в определенный регион не направили определенному подразделению помощь? Нет значения, какой ответ мы дадим. Если скажем, что не послали – это сигнал врагу, а значит нет никаких контактов, значит, все же все идет успешно", – объяснила Маляр.

По ее словам, у Украины есть план противодействия Российской Федерации.

"Единственное, что можно совершенно точно говорить, что это очень сложная борьба, что наши Вооруженные силы иногда имели ситуацию с соотношением сил 1:15 не в нашу пользу. Это дает понимание, какой ценой даются победы, которые есть, и то сдерживание, какое есть", - добавила заместитель министра обороны.

Напомним, Министерство обороны настаивает на своем призыве к гражданам не публиковать самостоятельно информацию об освобождении Вооруженными силами Украины захваченных ранее оккупантами населенных пунктов в соответствующее официальное объявление Генерального штаба ВСУ. Такие действия могут привести к жертвам.