Минобороны призывает не сообщать об освобождении населенных пунктов: это грозит жертвами

Министерство обороны настаивает на своем призыве к гражданам не обнародовать самостоятельно об освобождении Вооруженными силами Украины захваченных ранее оккупантами населенных пунктов до соответствующего официального объявления Генерального штаба ВСУ. Об написала на своей странице в Facebook заместительница министра Анна Маляр.

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"Не нужно писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже, от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально сообщено", - отметила она.

По словам замминистра, уже были "досадные инциденты" в процессе освобождения Киевской области. Тогда в Минобороны официально занимали сдержанную позицию, поскольку командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения украинских войск.

"Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла. Но даже под моими видео неравнодушные люди и добровольцы писали в комментах - "почему же Маляр умалчивает, что такое село уже наше?". Отвечаю: потому что нашим ВСУ так нужно – чтобы во время военной операции была информационная тишина", - подчекнула она.

В качестве повода для обращения внимания на проблему Маляр указала показательную, по ее словам, ситуацию, произошедшую накануне вокруг села Русская Лозовая под Харьковом.

"Вчера снова произошел показательный случай вредной для обороны публичности. Известный блогер днем обнародовал информацию об освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. И в этом же посте обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать", - посетовала она.

Маляр указала, что информация об этом мгновенно приобрела масштабную огласку, в Минобороны "просто посыпались запросы", в связи с чем ее пришлось официально подтверждать.

"А уже вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сегодняшний день там уже 1 погибший и 12 раненых. Такова стоимость поста и лайков. Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции", - заявила представительница оборонного ведомства.

Напомним также, что перед этим, 28 апреля, стало известно об освобождении другого пригорода Харькова - поселка Кутузовка. Однако эту информацию распространил именно Генштаб ВСУ.