ВСУ сбили еще один Су-34 в Харьковской области

Вооруженные силы Украины сбили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По его словам, за сутки 28 апреля российские оккупационные войска по Харькову совершили 16 артиллерийских обстрелов, 2 удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар. От огня россиян пострадали гражданские объекты в районах: ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602 микрорайон), Северная Салтовка.

Артиллерийские, минометные и танковые удары наносили также по Кулиничам, Хролам, Котлярам, ​​Покотиловке. Утром 29 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Сокольники.

За 28 апреля в Харькове и области от обстрелов погибли 5 мирных жителей, 11 получили ранения.

Активные бои продолжаются на Изюмском направлении. Украинская армия удерживает позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку. Также 28 апреля ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, 25 апреля ВСУ сбили в Харьковской области российский истребитель-бомбардировщик Су-34.