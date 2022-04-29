ЗСУ збили ще один Су-34 у Харківській області

Збройні сили України збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34 у Харківській області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За його словами, за добу 28 квітня російські окупаційні війська по Харкову здійснили 16 артилерійських обстрілів, 2 удари реактивними системами залпового вогню, а також завдали одного ракетного удару. Від вогню росіян постраждали цивільні об'єкти в районах: ХТЗ, П'ятихатки, Салтівка (602 мікрорайон), Північна Салтівка.

Артилерійські, мінометні та танкові удари окупанти завдавали також по Кулиничах, Хролах, Котлярах, Покотилівці. Вранці 29 квітня окупанти з артилерії обстріляли Сокільники.

За 28 квітня у Харкові та області від обстрілів загинуло 5 мирних жителів, 11 отримали поранення.

Активні бої продовжуються на Ізюмському напрямі. Українська армія тримає позиції. За останню ніч супротивник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку. Також 28 квітня ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, 25 квітня ЗСУ збили на Харківщині російський винищувач-бомбардувальник Су-34.