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ВСУ сбили в Харьковской области российский истребитель
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили в Харьковской области очередной российский самолет.
Об этом сообщил глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, военнослужащие противовоздушной обороны обезвредили двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.
Ранее Синегубов сообщал, что ВСУ уничтожили российский самолет-истребитель Су-24.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава ОВА заявил, что самолет сбили военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Сам он упал на оккупированную россиянами территорию, а экипаж из двух человек успел катапультироваться.
Напомним, журналист Христо Грозев сообщил на YouTube-канале Украина 24, что Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая, чтобы показать хоть какие-то достижения россиянам.