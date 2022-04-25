ЗСУ збили в Харківській області російський винищувач

Збройні сили України (ЗСУ) збили на Харківщині черговий російський літак.

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Про це повідомив голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, військовослужбовці протиповітряної оборони знешкодили двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Раніше Синєгубов повідомляв, що ЗСУ знищили російський літак-винищувач Су-24.

Глава ОВА заявив, що літак збили військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Сам він упав на окуповану росіянами територію, а екіпаж із двох людей встиг катапультуватися.

Нагадаємо, журналіст Христо Грозєв повідомив на YouTube-каналі Україна 24, що Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня, щоб показати хоч якісь досягнення росіянам.