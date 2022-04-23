В Одесі росіяни ракетним ударом убили вісім людей – Зеленський

Сьогодні, 23 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Троє загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі", – написав Гончаренко.

Пізніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в результаті ракетної атаки на Одесу загинули п'ятеро людей і 18 одеситів отримали поранення.

"П'ятеро вбитих та 18 поранених українських громадян. Це лише тих, кого знайшли. І, швидше за все, буде більше. Серед убитих – тримісячна дитина. Малюк, який мав зустрічати з батьками свій перший Великдень», – написав Єрмак.

За його словами, по приморському місту окупанти завдали ракетного удару, а уламки ракети прилетіли на один із одеських цвинтарів.

Очевидці повідомляють, що на той момент Одесі пролунало 4 гучні вибухи. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житловий будинок.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла.

" Сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси , дві ми збили. У багатоповерховий будинок потрапила ракета , вісім людей наразі померли , 18 - 20 поранених. Дитині 3 місяці – померла”, – заявив Зеленський на прес-конференції в Києві в суботу.

Нагадаємо, з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області скоротили час комендантської години – з 22:00 до 05:00.

Раніше в головному управлінні ДСНС в Одеській області повідомили, що одеські пляжі все ще заміновані, а будь-яка інформація про те, що територію почали очищати, - це фейк.