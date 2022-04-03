Російські війська завдали ракетного удару по Одесі

Російські війська в неділю вранці, 3 квітня, завдали авіаударів по Одесі. Інформацію підтвердили у Оперативному командуванні "Південь".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одесу атакували з повітря. У деяких районах зафіксовані пожежі. Частина ракет збита ППО", - сказав він.

“Ворог здійснив ракетну атаку по Одесі. Однією з цілей був інфраструктурний об'єкт. Ми нічого не забудемо і не пробачимо”, - відзначив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

Також, як повідомляє "Суспільне", у місті видно два осередки загоряння та сильний дим.

Братчук закликав одеситів не заважати працювати відповідним службам.

"Дякую нашим силам ППО та ДСНС", – сказав спікер ОВА.

Зазначимо, 16 березня російський флот обстріляв узбережжя Одеської області. Російські кораблі вели вогонь узбережжям у районі села Тузли.

Також по одному з населених пунктів Одеської області завдали ракетного удару ворожою авіацією та корабельною артилерією, внаслідок чого дві особи отримали поранення.