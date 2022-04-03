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Російські війська завдали ракетного удару по Одесі
Російські війська в неділю вранці, 3 квітня, завдали авіаударів по Одесі. Інформацію підтвердили у Оперативному командуванні "Південь".
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одесу атакували з повітря. У деяких районах зафіксовані пожежі. Частина ракет збита ППО", - сказав він.
“Ворог здійснив ракетну атаку по Одесі. Однією з цілей був інфраструктурний об'єкт. Ми нічого не забудемо і не пробачимо”, - відзначив депутат Одеської міськради Петро Обухов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також, як повідомляє "Суспільне", у місті видно два осередки загоряння та сильний дим.
Братчук закликав одеситів не заважати працювати відповідним службам.
"Дякую нашим силам ППО та ДСНС", – сказав спікер ОВА.
Зазначимо, 16 березня російський флот обстріляв узбережжя Одеської області. Російські кораблі вели вогонь узбережжям у районі села Тузли.
Також по одному з населених пунктів Одеської області завдали ракетного удару ворожою авіацією та корабельною артилерією, внаслідок чого дві особи отримали поранення.