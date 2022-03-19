Росія замінувала Чорне море та звинуватила в цьому Україну

У Росії стверджують, що північно-західна частина Чорного моря є небезпечною для судноплавства через нібито українські міни.

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Про це йдеться у заяві Мінтранспорту країни агресора, пишуть російські ЗМІ.

"За інформацією, оголошеною ДС ЧФ при ПРІП №116 через штормові умови, якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ, Південний (близько 420 хв типу ЯМ та ЯРМ), відірвані. Прохання дотримуватися особливої обережності плавання суден у південно-західній та північно-західній частині Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах", — йдеться у повідомленні.

Водночас керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що це сама Росія замінувала шлях від Босфору до Одеси, звинувачуючи при цьому Україну.

"Реальна небезпека на морі: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси та повідомила, що це українські міни. Чергова небезпечна дезінформація з боку ворога", — розповів він.

Клименко також оприлюднив документ від 18 березня за підписом капітана морського порту Сочі В'ячеслава Румянцева, в якому стверджується, що українські ВМС встановили якірні міни на підходах до своїх портів Одеса, Очаків, Чорноморськ та Південне, але через шторм вони відірвалися і зараз становлять загрозу судноплавству у північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, у Чорному морі російські війська вразили ракетами три судна, які йшли під панамськими прапорами.

Зазначимо, що з початку військової агресії проти України Росія заблокувала судноплавство цивільних судів у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.