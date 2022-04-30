Міноборони закликає не повідомляти про звільнення населених пунктів: це загрожує жертвами

Міністерство оборони наполягає на своєму заклику до громадян не публікувати самостійно інформацію про звільнення Збройними силами України захоплених раніше окупантами населених пунктів до відповідного офіційного оголошення Генерального штабу ЗСУ. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра Ганна Маляр.

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Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Чому? Тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі, від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено", - зазначила вона.

За словами заступника міністра, вже були "прикрі інциденти" у процесі звільнення Київської області. Тоді в Міноборони офіційно займали стриману позицію, оскільки командуванню операцією була потрібна тиша щодо просування українських військ.

"Все, що ми публічно говоримо, спрямоване на виконання оборонного задуму. Але навіть під моїми відео небайдужі люди та добровольці писали у коментах - "чому ж Маляр замовчує, що таке то село вже наше?". Відповідаю: тому що нашим ЗСУ так потрібно - щоб під час військової операції була інформаційна тиша", - наголосила вона.

В якості приводу для звернення уваги на проблему Маляр вказала показову, за її словами, ситуацію, що сталася напередодні навколо села Руська Лозова під Харковом.

"Вчора знов відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності. Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати", - нарікає вона.

Маляр вказала, що інформація про це миттєво набула масштабного розголосу, у Міноборони "просто посипалися запити", у зв'язку з чим її довелося офіційно підтверджувати.

"А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там вже 1 загиблий і 12 поранених. Ось така ціна посту і лайків. Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Бо ця інформація є частиною військової операції", - заявила представниця оборонного відомства.

Нагадаємо також, що перед цим, 28 квітня, стало відомо про звільнення іншого передмістя Харкова – селища Кутузівка. Проте цю інформацію поширив саме Генштаб ЗСУ.