У Міноборони пояснили, чому мовчать про свої прогнози і плани у війні з Росією

Вище військове керівництво України дуже стримане у своїх прогнозах і планах у війні з Російською Федерацією, щоб не корегувати дії ворога.

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Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю виданню "Лівий берег", відповідаючи на питання, чому Генштаб та Міноборони дають стримані прогнози щодо воєнної агресії Росії.

"Я поясню, чому стримані. І я зараз теж буду стримана, тому що будь-яке моє слово буде сприйматися як офіційна позиція відомства, і в тому числі нашим ворогом, який кожну інформацію, зокрема і з відкритих джерел, використовує для коригування. Ну от скажімо, коли нас постійно просять, вимагають: скажіть, чому там у певний регіон не надіслали певному підрозділу допомогу? Немає значення, яку відповідь ми дамо. Якщо скажемо, що не надіслали – це сигнал ворогу, а значить немає ніяких контактів, значить, все ж таки все йде успішно", - пояснила Маляр.

За її словами, Україна має план протидії Російській Федерації.

"Єдине, що можна абсолютно точно говорити, що це дуже складна боротьба, що наші Збройні сили іноді мали ситуацію зі співвідношенням сил 1:15 не на нашу користь. Це дає розуміння, якою ціною даються ті перемоги, які є, і те стримування, яке є", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони наполягає на своєму заклику до громадян не публікувати самостійно інформацію про звільнення Збройними силами України захоплених раніше окупантами населених пунктів до відповідного офіційного оголошення Генерального штабу ЗСУ. Такі дії можуть призвести до жертв.