Росія задіяла в Україні 65% усієї своєї наземної бойової чисельності, — розвідка Британії

Збройні сили РФ запровадили близько 65% своєї наземної бойової чисельності в Україні. Близько 25% сил виведено з ладу.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії із посиланням на свою розвідку.

"На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності", — резюмували у відомстві.

За інформацією британської розвідки, частина так званих елітних частин РФ, у тому числі угруповання ВДВ, виснажена більше за інших.

В оборонному відомстві прогнозують, що Росії потрібно багато років, щоб відновити ці сили.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник активно веде наступ, але зазнає великих втрат. Зокрема, за добу (1 травня) підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БПЛА "Орлан-10". Крім того, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили десять атак російських окупантів, знищили два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки супротивника.