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Франция передаст Укаине самоходные гаубицы Caesar, - глава французского МИД

самоходные гаубицы Caesar, военная техника
Фото: Франция передаст Укаине самоходные гаубицы Caesar

Франция предоставит Украине дополнительную партию самоходных гаубиц Caesar. 

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Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместном брифинге со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве. 

"Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", - сказала Катрин Колонна.  

Стоит отметить, что Сaesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более. 

Напомним, по информации польских СМИ, украинская армия получила из Польши 18 самоходных гаубиц Krab. Речь идет об оснащении трех артиллерийских дивизионов. Кроме того, Польша обучила сотню украинских артиллеристов работе с этим вооружением.

Автор:
Анастасия Дедковская