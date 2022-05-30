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Франция передаст Укаине самоходные гаубицы Caesar, - глава французского МИД
Франция предоставит Украине дополнительную партию самоходных гаубиц Caesar.
Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместном брифинге со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.
"Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", - сказала Катрин Колонна.
Стоит отметить, что Сaesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, по информации польских СМИ, украинская армия получила из Польши 18 самоходных гаубиц Krab. Речь идет об оснащении трех артиллерийских дивизионов. Кроме того, Польша обучила сотню украинских артиллеристов работе с этим вооружением.