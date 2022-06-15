Войну в Украине не получится остановить без вмешательства НАТО, - Уэсли Кларк

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что без прямого вмешательства Альянса закончить войну в Украине не удастся. Более того, по его словам, если НАТО не вмешается, оно может самораспускаться.

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Об этом пишет "Голос Америки".

"Идея, которую отстаивает сейчас генеральный секретарь Йенс Столтенберг, и которая находит поддержку у других членов Альянса - о том, что НАТО может активно не вмешиваться, если его непосредственно не атакуют, - эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь", - заявил Кларк.

По мнению генерала армии США в отставке, Альянс должен либо "выйти за очерченные рамки, либо прекратить свою деятельность".

По словам Кларка, вмешательство НАТО зависит от политической воли и "решительности национальных лидеров".

В качестве примера он привел действия НАТО в Югославии. Без формального согласия Совета Безопасности ООН 24 марта 1999 года войска НАТО начали операцию в тогдашнем федеративном государстве, охваченном войной. Это были преимущественно военно-морские и военно-воздушные формирования США, Великобритании, Франции и Германии.

"Конечно, я надеялся, что произойдет прямое вмешательство НАТО. Но здесь я не оптимист. Возможно, определенная коалиция государств могла бы вступиться. Также было бы здорово, если бы они потенциально имели поддержку ООН. Но на сегодняшний день Альянс вряд ли пойдет на такой шаг. Хотя лично я бы поддержал это решение", - заявил Филипп Бридлав, генерал армии США в отставке, командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе 2013—2016 годов.

По словам Бридлава, сейчас США должны усилить свое участие и предоставлять большее вооружение Украине. Он также считает, что последний транш военной помощи Украине был недостаточным.

Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна получить больше оружия от стран НАТО, чтобы противостоять вторжению России. Этот вопрос будет обсуждаться в формате Контактной группы Рамштайн 15 июня в Брюсселе.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну.