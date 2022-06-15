На Западе назвали три сценария развития войны в Украине

Развязанная страной-агрессором Россией война в Украине находится на критической стадии, которая может определить ее долгосрочный результат. Официальные лица США и других западных стран не видят никаких признаков того, что Путин готов закончить эту войну.

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Об этом говорят представители западной разведки, пишет CNN.

По мнению западных чиновников, дальнейшие события могут разворачиваться по трем сценариям.

Первый вариант заключается в том, что армия страны-агрессора РФ продолжит захватывать новые территории, прежде всего в Донецкой и Луганской областях.

Второй вариант основывается на том, что на поле боя ни одна из сторон не будет иметь преимущества. Тогда война может затянуться на месяцы, если не на годы. Это приведет к огромным жертвам с обеих сторон, а для Запада значительно усилит угрозу нарастания кризиса из-за истощения мировой экономики.

Третий вариант называют менее вероятным. Он заключается в том, что Москва скорректирует цели этой войны, которую продолжает называть "спецоперацией", и, объявив о выполнении всех поставленных задач, попытается подготовить почву для завершения боевых действий.

Отмечается, что если оккупантам удастся достичь успехов на востоке Украине, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин сможет использовать эту территорию как плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь нашей страны.

В свою очередь, западные чиновники считают, что рашисты "находятся в более выгодном положении на востоке" за счет количественного преимущества. Однако, как заявил один из высокопоставленных представителей администрации президента США, "российский прогресс не предрешен".

"Поскольку линия фронта превратилась в войну на истощение, основанную на артиллерийском огне, обе стороны понесли большие потери и теперь сталкиваются с потенциальным недостатком живой силы. Россия также понесла потери до трети своих сухопутных войск, и представители американской разведки публично заявили, что без полной мобилизации достичь успехов не удастся, однако Владимиру Путину эта идея не нравится", – пишет издание.

Кроме того, официальные лица США и других западных стран не видят никаких признаков того, что Путин готов закончить эту войну.

"Что касается стратегических целей, которые, по нашему мнению, есть у Путина по отношению к Украине, я не вижу никаких признаков того, что они изменились. Он по-прежнему верит, что в конечном счете добьется успеха и будет либо физически контролировать, либо приобретет форму политического контроля над Украиной – в значительной части или, в идеале, во всей", – заявил представитель НАТО.

Некоторые официальные лица также опасаются, что западная поддержка Украины может ослабиться. А по словам представителя Международного легиона ВСУ Дэмиена Магру, нынешние размеры поставок оружия "не приближаются ни к чему, что позволило бы победить россиян на поле боя".

"Я думаю, что вот-вот дойдет до того, что та или иная сторона добьется успеха. Либо россияне дойдут до Славянска и Краматорска, либо украинцы остановят их здесь. И если украинцы смогут удержать оборону здесь, перед лицом такого количества сил, это будет иметь значение", – сказал еще один чиновник НАТО.

Отметим, что 15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны и на Банковой ожидают решения по поставкам Украине тяжелого вооружения.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну.