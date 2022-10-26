Эстония планирует досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов

Эстония планирует прекратить весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного Европейским Союзом переходного периода и запретить их ввоз с 5 декабря.

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Об этом сообщил министр иностранных дел ЕР Урмас Рейнсалу, пишет Delfi.

"Учитывая российскую агрессию и признание российского режима террористическим, общеевропейские санкции будут реализованы в Эстонии раньше", - отметил Урмас Рейнсалу.

В настоящее время действует введенный Евросоюзом санкционный пакет, позволяющий компаниям выполнять договоры с предприятиями России, заключенными до 4 июня.

В зависимости от товара на ранее заключенные договоры распространяется переходный период (для прекращения договоров): до 5 декабря 2022 или до 5 февраля 2023 года.

Эстония планирует сдвинуть предельный срок завершения всех нефтяных контрактов с февраля по декабрь. Если правительство поддержит в четверг такое решение, то с 5 декабря весь импорт, а также транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонию будет прекращен.

"Надеюсь на хорошую работу Налогово-таможенного департамента, который при принятии решения будет проверять законность действий компаний", - добавил Рейнсалу.

Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставки российских нефтепродуктов.

Кроме того, страны-члены Евросоюза 5 октября согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть.

Ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.