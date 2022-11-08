Індія має намір продовжити купувати російську нафту, оскільки це приносить їй вигоду. Про це пише Reuters.

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"Індія продовжить купувати російську нафту, тому що це приносить користь країні, заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар у вівторок після зустрічі зі своїм російським колегою вп'яте цього року, додавши, що дві країни розширюють свої торгові зв'язки", - пише видання.

Видання зазначає, що Джайшанкар відвідав Москву вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії до України. Його поїздка співпала з візитом міністра фінансів США Джанет Йеллен до Нью-Делі цього тижня, щоб провести переговори з офіційними особами Індії, зокрема, можливо, щодо обмеження цін на російську нафту.

Індія стала найбільшим покупцем нафти в Росії після Китаю, оскільки її нафтопереробні заводи розкуповують знижені в ціні вантажі, яких уникають західні покупці. Частка Росії в імпорті нафти до Індії зросла до рекордно високого рівня 23% у вересні порівняно з приблизно 2% до вторгнення.

"Джайшанкара супроводжували високопосадовці, які відповідають за сільське господарство, нафту та природний газ, порти та судноплавство, фінанси, хімікати та добрива, а також торгівлю, що, за його словами, свідчить про важливість зв'язків із Росією. Обидві сторони прагнуть розширити свою торгівлю рупіями та рублями з огляду на проблеми Росії з доларом", - зазначає видання.

Відповідаючи на запитання щодо плану щодо обмеження цін на російську нафту, Джайшанкар сказав, що Індії як третьому за величиною споживачеві нафти й газу у світі з невисоким рівнем доходів доводиться піклуватися про свої інтереси.

Нагадаємо, "Велика сімка" і Австралія зафіксують ціну на російську нафту на одному рівні, вище якого енергоносій буде заборонено купувати. Хоча раніше лідери країн планували запровадити плаваючу максимальну ціну.