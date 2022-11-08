Индия намерена продолжить покупать российскую нефть, поскольку это приносит ей выгоду. Об этом пишет Reuters.

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"Индия продолжит покупать российскую нефть, потому что это приносит пользу стране, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во вторник после встречи со своим российским коллегой в пятый раз в этом году, добавив, что две страны расширяют свои торговые связи", - пишет издания.

Издание отмечает, что Джайшанкар посетил Москву впервые со времени полномасштабного вторжения России в Украину. Его поездка совпала с визитом министра финансов США Джанет Йеллен в Нью-Дели на этой неделе, чтобы провести переговоры с официальными лицами Индии, в частности, возможно об ограничении цен на российскую нефть.

Индия стала крупнейшим покупателем нефти в России после Китая, поскольку ее нефтеперерабатывающие заводы раскупают уцененные грузы, которых избегают западные покупатели. Доля России в импорте нефти в Индию выросла до рекордно высокого уровня 23% в сентябре по сравнению с примерно 2% до вторжения.

"Джайшанкара сопровождали чиновники, отвечающие за сельское хозяйство, нефть и природный газ, порты и судоходство, финансы, химикаты и удобрения, а также торговлю, что, по его словам, свидетельствует о важности связей с Россией. Обе стороны стремятся расширить свою торговлю рупиями и рублями ввиду проблем России с долларом", - отмечает издание.

Отвечая на вопрос о плане ограничения цен на российскую нефть, Джайшанкар сказал, что Индии как третьему по величине потребителю нефти и газа в мире с невысоким уровнем доходов приходится заботиться о своих интересах.

Напомним, "Большая семерка" и Австралия зафиксируют цену на российскую нефть на одном уровне, выше которой энергоноситель будет запрещено покупать. Хотя ранее лидеры стран планировали ввести плавающую максимальную цену.