Обмеження ціни на російську нафту на рівні до $30 доларів за барель буде виправдане, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція польських та балтійських колег щодо обмеження цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель є більш доцільною.

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Про це він сказав у п'ятницю, 25 листопада, виступаючи перед учасниками міжнародного симпозіуму "Європейська ідея".

"І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції – цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається. Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи", — сказав очільник держави.

Він додав, що така та інші подібні досягнення захистять Європу від потенційних ворогів, і ніхто не зможе шантажувати європейців енергетичною зброєю.

"Енергетична безпека Європи, а отже, і цінова безпека тепер базуватиметься передусім на співпраці й солідарності між європейцями та на європейських енергетичних правилах", —зазначив Зеленський.

Нагадаємо, як повідомляло видання Reuters, країни ЄС не змогли досягти угоди щодо рівня цін на російську нафту в середу, 23 листопада, тому що пропозиція G7 щодо ліміту в 65-70 доларів за барель дехто назвав занадто високою або занадто низькою ціною.

Так, Польща хоче, щоб обмеження було встановлено на рівні 30 доларів, стверджуючи, що враховуючи витрати Росії на виробництво, які деякі оцінюють у 20 доларів за барель, пропозиція G7 дасть РФ занадто великий прибуток. Литва та Естонія підтримують позицю Польщі.

Зазначимо, що в жовтні країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту, але не назвали граничний рівень.