G7 вслед за ЕС установила предельную цену на российскую нефть на уровне $60

Страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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Об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Ограничение цены является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине, а также для обеспечения надежной поставки нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для обеспечения поставки нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий российской войны", – говорится в заявлении.

С 5 декабря коалиция по ограничению цен на нефть запретит широкий спектр услуг, связанных с торговлей российской нефтью (включая морское страхование и торговое финансирование), если цена контракта превышает 60 долларов за баррель.

Импортеры, которые будут покупать российскую нефть по цене не выше верхней границы, будут иметь доступ к ряду услуг стран коалиции, жизненно важных для торговли нефтью.

С 5 февраля запрет будет распространен на морские перевозки российских нефтепродуктов. Предельная цена для них будет объявлена позже.

Политика ограничения цен состоит в том, чтобы снизить нефтяные доходы России, не создав дефицита на глобальном рынке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ограничение цены на нефть на уровне 60 долларов и заявил, что нужно было снизить до 30 долларов, чтобы "быстрее уничтожить экономику" РФ.

В пятницу, 2 февраля, Европейский Союз окончательно договорился установить предельную цену на поставляемую морским транспортом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что ограничение цены на российскую нефть на уровне до $30 долларов за баррель будет оправдано.

Отметим, что в октябре страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть, но не назвали предельный уровень.