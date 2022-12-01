Еврокомиссия предложила установить порог цен на российскую нефть на уровне $60 - СМИ

Европейская комиссия предложила странам Евросоюза установить порог цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники стран-членов блока начали обсуждение предложения в четверг днем. Все 27 государств-членов должны утвердить потолок цен, который будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января.

"Но члены в значительной степени объединились вокруг потолка в 60 долларов за баррель настолько, что комиссия считает, что может заключить сделку на этом уровне", – говорится в сообщении.

По информации издания, ограничение приведет к тому, что цены на российскую нефть будут значительно ниже международного образца Brent, который в четверг торгуется на уровне чуть менее 88 долларов за баррель. Но в некоторых случаях российская нефть уже торгуется ниже 60 долларов за баррель.

Напомним, страны ЕС не смогли достичь соглашения по уровню цен на российскую нефть в среду, 23 ноября, потому что предложение G7 по лимиту в 65-70 долларов за баррель некоторые назвали слишком высокой или слишком низкой ценой.

Так, Польша хочет, чтобы ограничение было установлено на уровне 30 долларов, утверждая, что учитывая затраты России на производство, которые некоторые оценивают в 20 долларов за баррель, предложение G7 даст РФ слишком большую прибыль. Литва и Эстония поддерживают позицию Польши.

Отметим, что в октябре страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть, но не назвали предельный уровень.