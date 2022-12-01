Єврокомісія запропонувала встановити поріг цін на російську нафту на рівні $60 - ЗМІ

Європейська комісія запропонувала країнам Євросоюзу встановити поріг цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що високопосадовці країн-членів блоку розпочали обговорення пропозиції у четвер вдень. Усі 27 держав-членів повинні затвердити стелю цін, яка переглядатиметься кожні два місяці, починаючи з середини січня.

"Але члени значною мірою об'єдналися навколо стелі в 60 доларів за барель настільки, що комісія вважає, що може укласти угоду на цьому рівні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, обмеження призведе до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний зразок Brent, який у четвер торгується на рівні трохи менше 88 доларів за барель. Але у деяких випадках російська нафта вже торгується нижче за 60 доларів за барель.

Нагадаємо, країни ЄС не змогли досягти угоди щодо рівня цін на російську нафту в середу, 23 листопада, тому що пропозиція G7 щодо ліміту в 65-70 доларів за барель дехто назвав занадто високою або занадто низькою ціною.

Так, Польща хоче, щоб обмеження було встановлено на рівні 30 доларів, стверджуючи, що враховуючи витрати Росії на виробництво, які деякі оцінюють у 20 доларів за барель, пропозиція G7 дасть РФ занадто великий прибуток. Литва та Естонія підтримують позицю Польщі.

Зазначимо, що в жовтні країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту, але не назвали граничний рівень.