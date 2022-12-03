G7 слідом за ЄС встановила граничну ціну на російську нафту на рівні $60

Країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

"Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, а також для забезпечення надійного постачання нафти на світові ринки. Ця політика є особливо важливою для забезпечення постачання нафти до країн з низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни", - йдеться у заяві.

З 5 грудня коаліція з обмеження цін на нафту заборонить широкий спектр послуг, пов'язаних із торгівлею російською нафтою (включаючи морське страхування і торгове фінансування), якщо ціна контракту перевищує $60 за барель.

Імпортери, які купуватимуть російську нафту за ціною, не вищою за верхню межу, матимуть доступ до низки послуг країн коаліції, життєво важливих для торгівлі нафтою.

З 5 лютого заборона буде поширена на морські перевезення російських нафтопродуктів. Гранична ціна для них буде оголошена пізніше.

Політика обмеження цін полягає в тому, щоб зменшити нафтові доходи Росії, не створивши дефіциту на глобальному ринку.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував обмеження ціни на нафту на рівні 60 доларів та заявив, що треба було знизити до 30 доларів, щоб "швидше знищити економіку" РФ.

У п’ятницю, 2 лютого, Європейський Союз остаточно домовився встановити граничну ціну на російську нафту, що постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів за барель.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що обмеження ціни на російську нафту на рівні до $30 доларів за барель буде виправдане.

Зазначимо, що в жовтні країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту, але не назвали граничний рівень.