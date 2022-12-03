Зеленський: Обмеження ціни на російську нафту в $60 - несерйозне, так РФ отримає мільярди на війну

Президент Володимир Зеленський вважає несерйозним рішення Європейського союзу та країн "Великої сімки" про обмеження ціни, за якою дозволено купувати російську нафту, 60 доларами за барель. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку, "а світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння".

"Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений", - вважає президент.

За його словами, якщо обмеження ціни на російську нафту становитиме 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів.

"Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень", - прогнозує Зеленський.

Зазначимо при цьому, що під встановлене ЄС обмеження не підпадатиме Угорщина: про це ввечері в суботу повідомив її міністр закордонних справ Петер Сійярто.