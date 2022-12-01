Сражение за прайскеп. Какая предельная цена на нефть будет эффективной и что ожидает ЕС после вступления в действие нефтяного эмбарго

В Европейском союзе все еще не могут прийти к соглашению о предельных ценах на российскую нефть, поскольку предложенный прайскеп в 65-70 долларов за баррель некоторые страны-члены блока считают высоким. Вместе с тем в информпространстве распространяются тезисы о возможных перебоях с поставками нефти в Европу после того, как эмбарго в отношении российской нефти вступит в действие 5 декабря.

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Среди стран ЕС до сих пор нет согласия по предельной цене на российскую нефть. Ценовой коридор, который был предложен на уровне 65-70 долларов за баррель по мнению части членов блока, слишком высок, и не лишит Путина способности вести военную кампанию по Украине.

Союзники Украины, в том числе Польша и страны Балтии, настаивают на лимите в 30 долларов за баррель. За этот прайскеп выступает также Украина. При средней себестоимости добычи в 20 долларов за баррель, маржи при реализации нефти по цене в 65-70 долларов за баррель будет достаточно для поддержки бюджета российской военной машины. Против снижения прайскепа выступают европейские страны, продолжающие покупать российскую нефть, а также страны, перевозящие эту нефть и на заработок, которые будут влиять на эти ценовые ограничения. В целом лимиты планируют ввести до понедельника 5 декабря, когда вступит в действие нефтяное эмбарго в ЕС, однако консенсуса по поводу лимитов все еще нет, а последние предложения были на уровне 60 долларов за баррель .

Вместе с этим есть определенные опасения относительно того, что эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты повлечет за собой дефицит в ЕС. Хотя Россия уже потеряла значительную часть европейского нефтяного рынка, часть европейских потребителей до сих пор продолжает получать российский ресурс. В частности, это касается нефтеперерабатывающих заводов российских компаний в Европе, таких как завод "Лукойла" в Болгарии и НПЗ ISAB на Сицилии.

Сама Россия подогревает негативные настроения, которые не будут продавать нефть странам, которые согласятся на условия Большой семерки относительно лимитов, а также продолжает активную работу в информполе, усиливая страхи и ажиотаж на рынках. Однако нефтяное эмбарго в ЕС было анонсировано еще в начале июня, поэтому компании имели достаточно времени для диверсификации поставок. Кроме этого, в ЕС хотят несколько смягчить санкции и ввести переходный период, что позволит европейской экономике избежать шока.

Эффективный прайскеп

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что Украине и ее союзникам не стоит соглашаться на ценовые лимиты выше 60 долларов за баррель. В ходе обсуждения цена на российскую нефть марки Urals падала до 51 доллара. Так что в случае введения ценового лимита в коридоре 65-70 долларов цена просто повысилась бы до уровня этого лимита.

Эксперт говорит, что Украине и ее союзникам следует настаивать на ценовых ограничениях в 30-40 долларов за баррель, на которых, собственно, и настаивал президент Зеленский.

Белявский говорит, что из-за коронавирусных ограничений в Китае и связанных с этим протестов произошло падение мировых цен на нефть, а в ближайшем будущем (2-3 недели) падение цен продолжится. Поэтому у союзников Украины довольно хорошая переговорная позиция, которая позволит снизить прайскеп на российскую нефть до уровня 30 долларов.

"В целом низкие цены на нефть могли бы вывести мировую экономику из кризиса, в котором он оказался после пандемии COVID-19 в 2020 году. Я хотел бы напомнить, что когда в 70-х годах мировые цены на нефть выросли, уровень роста мировой экономики упал. "Чем выше цена нефти, тем медленнее развивается экономика. Поэтому для того, чтобы реанимировать мировую экономику, необходимо, чтобы нефть стоила 30-40 долларов за баррель. В противном случае мир ожидает дальнейшая экономическая рецессия", - говорит эксперт.

Аланитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко отмечает, что себестоимость добычи российской нефти варьируется от 15 до 20 долларов за баррель, поэтому ограничение в 62-65 долларов за баррель все еще позволит россиянам неплохо зарабатывать и финансировать войну в Украине.

Российская нефть марки Urals сейчас продается с дисконтом в 20-30 долларов от стоимости Brent по цене около 60 долларов за баррель. Один танкер дает россиянам возможность заработать 30-50 млн долларов. А это несколько ракет, которые могут быть выпущены в наши города. Демократический мир сейчас вообще платит дважды: с одной стороны, он помогает Украине, которая ведет войну с Россией, с другой - продолжает покупать российскую нефть, из-за чего Кремль имеет возможность продолжать войну", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что попыткам снизить предельную цену противодействуют страны, продолжающие покупать российскую нефть, а также страны, которые эту нефть перевозят. Речь идет о Греции и Мальте, которые являются крупными судовладельцами и хотят продолжать перевозку российской нефти. Поскольку их заработок зависит от стоимости ресурса, эти страны выступают против низкого прайскепа.

По словам эксперта, европейские страны все еще продолжают покупать российскую нефть и нефтепродукты. Он также говорит, что российские нефтепродукты поступали под европейские паспорта в Украину.

"У меня есть подозрения, что в Украину завозили горючее с болгарского завода российской компании "Лукойл". Когда у "Лукойла" начались в Болгарии проблемы у нас начались перебои с поставками горючего на южном направлении. Также мы завозили горючее с итальянского завода ISAB, который также принадлежит "Лукойлу". Это очень напоминает историю с "трубой Медведчука", которая вроде бы была под украинскими санкциями, но продолжала качать дизтопливо", - говорит Сиренко.

После эмбарго

Сиренко говорит, что после вступления в действие нефтяного эмбарго на топливном рынке ЕС не будет никакого шока и дефицита поставок. Эмбарго было анонсировано, еще в начале лета, поэтому у европейских трейдеров было достаточно времени, чтобы подготовиться и диверсифицировать поставки.

"Я общался с европейскими трейдерами. Они говорят, что найти ресурс – вопрос недели. Привезти ресурс, даже в ситуации когда у всех долгосрочные контракты, можно за месяц. Европейский рынок нефти интегрирован в мировой рынок, каждая европейская страна имеет выход к морю. у них нет таких проблем как у нас: море закрыто, самолеты не летают, а связь пропадает. Ситуация с эмбарго не стала для всех внезапной, у Европы было почти пол года, чтобы подготовить инфраструктуру, наладить новые контакты и заключить контракты", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что тезисы о перебоях с поставками и дефиците топлива в ЕС, в Украине раздаются чаще, чем в ЕС, а предпосылок топливного кризиса нет.

"Сокращение поставок в зимний период было всегда. Поэтому трейдеры делают запасы. Европейский рынок давно налажен и то, что там начали закупать горючее украинцы не создало существенного дефицита, просто добавило некоторого объема", - отмечает эксперт.

Белявский говорит, что в европейские НПЗ давно начали диверсифицировать поставки. На фоне снижения отгрузки нефти из ЕС начали увеличиваться поставки из Бразилии, Ирака, Казахстана и Саудовской Аравии.

"Я не ожидаю шока на топливном рынке Европы, поскольку все в руках как покупателей так и продавцов. Им нужно просто договариваться. Сейчас мы видим, что устойчивость переговорной позиции покупателей достаточно слаба ее нужно усиливать и продвигать снижение цен на нефть. Если экономика начнет. сыпаться от этого проиграют все", - говорит Белявский

По словам эксперта в результате новых коронавирусных ограничений и протестов в Китае их рынок сузится на 1 млн баррелей в сутки, поэтому в ближайшие 2-3 недели (до конца декабря) будет происходить дальнейшее снижение цен на нефть. Вместе с тем, ресурса в мире хватает, поэтому эмбарго не вызовет дефицита в Европе.

Вместе с тем Белявский отмечает, что сейчас достаточно напряженная ситуация с поставкой дизельного топлива. И в случае если на рынке будет турбулентность, то проблемы будут возникать с дизтопливом, а не с бензином.