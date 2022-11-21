Росія втратила 90% європейського нафтового ринку, ще до санкцій, - Bloomberg

Росія втратила понад 90% європейського нафтового ринку, котрий є для неї ключовим, ще до того як санкції ЄС стосовно російської нафти вступили в дію. Про це пише видання Bloomberg.

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Видання зазначає, що на початку лютого Росія відправляла у європейські порти 1,2 млн баррелів нафти в день, тоді як 18 листопада в Роттердам(єдине місце в Європі де ще приймають російську нафту) надходило 95 тисяч барелів в день.

"Німеччина, Франція та Литва припинили купувати російську нафту кілька місяців тому, а Польша взяла з них приклад у вересні", - пише Bloomberg.

Три четверті нафти, котру завантажують в балтійських портах Росії прямує до Азії, а індійські нафтопереробні заводи скуповують барелі, використовуючи пільговий період. Це звільнить від санкцій вантажі, котрі були відправлені 5 грудня, при умові, що вони будуть доставлені не пізніше 19 січня. Зниження поставок привело до того, що доходи Кремля від продажу нафти впали до мінімуму з січня цього року.

Обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, три країни, які стали найбільшими покупцями переміщених російських поставок, а також обсяги на суднах, які ще мають вказати кінцевий пункт призначення, зросли до рекордних 2,45 млн барелів на день, за чотири тижні до 18 листопада.

Перенаправлення експорту сирої нафти з Росії в Азію перевертає торгові потоки і дає нове життя нафтовим танкерам, що старіють, в іншому випадку могли б вирушити на злам.

Надходження до військової скарбниці Кремля від його експортного мита на сиру нафту впали на 9 мільйонів доларів до 109 мільйонів доларів за сім днів до 18 листопада, при цьому середній дохід за чотири тижні також знизився на 3 мільйони доларів до 127 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну. З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

Крім того, Країни-члени Євросоюзу погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту.

Очікується, що основними покупцями російської нафти після набуття чинності санкцій 5 грудня стануть Китай та Індія.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що для перевезення нафти в інтересах Росії у світі формується "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками.