Россия потеряла 90% европейского нефтяного рынка, еще до санкций, - Bloomberg

Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие. Об этом пишет издание Bloomberg.

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Издание отмечает, что в начале февраля Россия отправляла в европейские порты 1,2 млн баррелей нефти в день, тогда как 18 ноября в Роттердам (единственное место в Европе, где еще принимают российскую нефть) поступало 95 тысяч баррелей в день.

"Германия, Франция и Литва перестали покупать российскую нефть несколько месяцев назад, а Польша последовала их примеру в сентябре", - пишет Bloomberg.

Три четверти нефти, загружаемые в балтийских портах России, направляются в Азию, а индийские нефтеперерабатывающие заводы скупают баррели, используя льготный период. Это освободит от санкций грузы, отправленные 5 декабря, при условии, что они будут доставлены не позднее 19 января. Снижение поставок привело к тому, что доходы Кремля от продажи нефти упали до минимума с января этого года.

Объем нефти на следующих в Китай, Индию и Турцию судах, три страны, ставшие крупнейшими покупателями перемещенных российских поставок, а также объемы на судах, которые еще должны указать конечный пункт назначения, выросли до рекордных 2,45 млн баррелей в день, за четыре недели до 18 ноября.

Перенаправление экспорта сырой нефти из России в Азию переворачивает торговые потоки и дает новую жизнь стареющим нефтяным танкерам, в противном случае могли бы отправиться на излом.

Поступления в военную казну Кремля от его экспортной пошлины на сырую нефть упали на 9 миллионов долларов до 109 миллионов долларов за семь дней до 18 ноября, при этом средний доход за четыре недели также снизился на 3 миллиона долларов до 127 миллионов долларов.

Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставку российских нефтепродуктов.

Кроме того, Страны-члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть.

Ожидается, что основными покупателями российской нефти после вступления санкций в силу 5 декабря станут Китай и Индия.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что для перевозки нефти в интересах России в мире формируется "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами.