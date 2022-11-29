Йдемо в кризу. Засновник групи "Прайм" Льоушкін каже, що Україна зіткнеться з дефіцитом пального

Засновник групи “Прайм” Дмитро Льоушкін вважає, що найближчі три тижні Україна може зіткнутися з гострою нестачею пального. Про це Льоушкін написав на своєму Facebook.

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За його словами, перебої з поставками пального в Україну можуть бути викликані через нестачу палива в Польщі, котра є одним з головних напрямків поставок для українських трейдерів. Також трейдери не можуть купити пальне великими партіями та завезти його через дунайські порти.

"Дунайські порти наші пересохли. Ті морські поставки, які розрядили попередню кризу, наразі практично зупинено. Немає просто таких обсягів до продажу, наші великі трейдери й раді купити, але немає доступних обсягів до відвантаження", - каже бізнесмен.

За його словами, очікування ембарго щодо російської нафти змінило логістику в Європейському союзі.Через збої в логістиці в ЄС зараз недостатньо ресурсу, щоб повною мірою забезпечити потреби України. Водночас трейдери зможуть закуповувати ресурс в Європі при умові виплати преміальних европейським постачальникам премій від 150 доларів за тонну.

Крім цього поставки пального в Україну ускладнюються чергами на україно-румунському кордоні, оскільки митники не встигають опрацьовувати такі великі об'єми вантажів. Це викликає перебої в поставках пального до України через румунський кордон. Крім цього бізнесмен зазначає, що роботу трейдерів ускладнюють перевірки правоохоронців, котрі активізувалися останнім часом.

"Висновок такий: ідемо в кризу. Якщо раніше віддалялися, тепер наближаємось. Бензовозів не вистачить, без моря (Дунаю) і залізниці не впораємося", - каже Льоушкін.

Він додає, що великі мережі АЗС зараз активно скуповують пальне на оптовому ринку.

"Залишилося протриматись три тижні, потім піде спад і аж до березня проблема не повернеться. Але грудень вже точно буде з АЗС, у яких якщо на стелі хоч один вид палива є, то вже непогано. І черги повернуться, нехай і не такі як були, але будуть більше, ніж звичайно", - зазначає Льоушкін.

Нагадаємо, раніше Льоушкін зазначав, що через великий попит на бензин як на пальне для генераторів вже зараз на деяких АЗС спостерігається нестача пального. Нестача посилюється через неможливість купити пальне великими танкерними нормами.

Зараз паливний ринок очікує певного дефіциту пального в ЄС, через відмову від російської нафти та необхідність переорієнтації європейських нафтопереробних заводів на ресурс з країн Персидської затоки. В перспективі це може призвести до зростання ціни на бензин ще на 1 грн/л.

Водночас, аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко вважає, що дефіцит пального в ЄС є малоймовірним, оскільки європейське законодавство забов'язує великих гравців паливного ринку зберігати запас пального на 90 діб. В той же час, за словами експерта імпорт пального в Україну росте. Невеликі гравці ринку активно завозять бензин та дизельне пальне.