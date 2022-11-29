Кризис близко. Основатель группы "Прайм" Левшкин говорит, что Украина столкнется с дефицитом топлива

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что ближайшие три недели Украина может столкнуться с острой нехваткой горючего. Об этом Левкин написал на своем Facebook.

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По его словам, перебои с поставками горючего в Украину могут быть вызваны нехваткой топлива в Польше, которая является одним из главных направлений поставок для украинских трейдеров. Также трейдеры не могут купить горючее большими партиями и завезти его через дунайские порты.

"Дунайские порты наши пересохли. Те морские поставки, которые разрядили предыдущий кризис, практически остановлены. Нет просто таких объемов к продаже, наши крупные трейдеры и рады купить, но нет доступных объемов к отгрузке", - говорит бизнесмен.

По его словам, ожидание эмбарго по отношению к российской нефти изменило логистику в Европейском союзе. Из-за сбоев в логистике в ЕС сейчас недостаточно ресурса, чтобы в полной мере обеспечить потребности Украины. В то же время, трейдеры смогут закупать ресурс в Европе при условии выплаты премиальным европейским поставщикам премий от 150 долларов за тонну.

Кроме этого поставки горючего в Украину усложняются очередями на украинско-румынской границе, поскольку таможенники не успевают прорабатывать такие большие объемы грузов. Это вызывает перебои в поставках горючего в Украину через румынскую границу. Кроме этого бизнесмен отмечает, что работу трейдеров усложняют проверки правоохранителей, активизировавшихся в последнее время.

"Вывод такой: идем в кризис. Если раньше удалялись, теперь приближаемся. Бензовозов не хватит, без моря (Дуная) и железной дороги не справимся", - говорит Леушкин.

Он добавляет, что крупные сети АЗС сейчас активно скупают горючее на оптовом рынке.

"Осталось продержаться три недели, потом пойдет спад и до марта проблема не вернется. Но декабрь уж точно будет с АЗС, у которых если на потолке хоть один вид топлива есть, то уже неплохо. И очереди вернутся, пусть и не такие как были", но будут больше обычного", - отмечает Леушкин.

Напомним, ранее Леушкин отмечал, что из-за большого спроса на бензин как на топливо для генераторов уже сейчас на некоторых АЗС наблюдается нехватка горючего. Нехватка усугубляется из-за невозможности купить горючее большими танкерными нормами.

Сейчас топливный рынок ожидает определенного дефицита топлива в ЕС из-за отказа от российской нефти и необходимости переориентации европейских нефтеперерабатывающих заводов на ресурс из стран Персидского залива. В перспективе, это может привести к росту цены на бензин еще на 1 грн/л.

В то же время, аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко считает, что дефицит горючего в ЕС маловероятен, поскольку европейское законодательство обязывает крупных игроков топливного рынка хранить запас горючего на 90 суток. В то же время, по словам эксперта, импорт горючего в Украину растет. Небольшие игроки рынка активно завозят бензин и дизельное топливо.