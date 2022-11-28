Відключення світла призвели до підвищення ціни на бензин на 1 грн/л. Мережі АЗС включили в ціну вартість генераторів та Starlink

На минулому тижні(21-27 листопада) низка операторів АЗС підвищила ціну на бензин на 1 грн/л. Зростання ціни пов'язано з відключеннями електроенергії та необхідністю операторів встановлювати на АЗС генератори. Також блекаут та перебої в роботі мобільного інтернету привели до проблем в роботі заміських АЗС.

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За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна на минулому тижні 15 найбільших мереж АЗС підвищили ціни на бензин на 1 грн/л. Причому бренди, котрі афільовані з групою "Приват" підвищували ціну двічі, загалом додавши до ціни бензину 2 грн/л.

Льоушкін каже, що наразі через великий попит на бензин як на пальне для генераторів вже зараз на деяких АЗС спостерігається нестача пального. Нестача посилюється через неможливість купити пальне великими танкерними нормами.

"Коли країна долала паливну кризу сформулалося два основні джерела поставки пального: через західний кордон автонормами, та через порти гирла Дунаю танкерами. Зараз купити танкерну норму пального неможливо, тому всі почали возити пальне автонормами. Це призвело до заторів на кордоні. Наприклад румуни вже не виділяють бензовози в окрему колону і ми мусимо стояти в черзі як усі", - каже Льоушкін.

При цьому попит на пальне в Україні зростає, зокрема через активне використання генераторів. Мережі АЗС підвищили ціни на пальне, заклавши в ціну вартість використання генераторів та систем Starlink.

Бізнесмен зазначає, що наразі ринок очікує певного дефіциту пального в ЄС, через відмову від російської нафти та необхідність переорієнтації європейських нафтопереробних заводів на ресурс з країн Персидської затоки. В перспективі це може призвести до зростання ціни на бензин ще на 1 грн/л.

За словами Льоушкіна блекаут на минулому тижні викликав серйозні перебої зі зв'язком в деяких областях, що зробило неможливим роботу касових апаратів, та паралізувало роботу АЗС.

"Десь ми повністю зупиняли роботу, а десь вивозили касові апарати на 20 км, щоб зловити інтернет. У Вінницькій і Полтавській областях взагалі не було покриття, але на кінець тижня ситуація стабілізувалась", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначає, що хоча мережі підвищили вартість пального, мотивуючи це необхідністю використання генераторів та Starlink, їх додаткові видатки через відключення світла значно менші за 1 гривню.

"Невиключено, що в підвищення ціни включити й вартість обладнання, однак і ці додаткові видатки є значно меншими за 1 гривня на літрі. До того ж за останній місяць ми спостерігаємо падіння ціни на нафту. Ціна на Brent зараз складає 81 долар за барель і продовжує падати. Разом з ціною на нафту падають котирування на пальне: ціни на бензин знизилися на 22%, а ціна на дизельне пальне на 13%. Тобто в Європі тренд на зниження цін, а українські оператори ціни підвищують", - каже Сіренко.

Він також зазначає, що не вірить в ймовірний дефіцит пального в ЄС через відмову від російської нафти.

"Я спілкувався з польськими трейдерами. Вони сказали мені, що в ЄС є євродиректива, що забов'язує їх тримати запаси не нижче ніж 90 діб. Це майже вся зима. В ЄС можуть бути проблеми з логістикою, або страйки працівників нафтогазового сектору, однак жодним чином не дефіцит. Запасів пального в ЄС достатньо, щоб безперебійно пройти період переорієнтації поставок пального", - зазначає експерт.

Він каже, що підвищення цін на пальне може бути викликане бажанням гравців ринку компенсувати втрати викликані введенням акцизу. До того ж на оптовому ринку деякі трейдери перестали продавати пальне, що наводить на думку про бажання трейдерів підвищити ціни в опті.

Крім того, на минулому тижні(21-27 листопада) у великих містах був ажіотаж та черги на АЗС.

"Це інстинкт самозбереження. Коли є обстріли, люди хочуть заправити повний бак. Однак цей ажіотаж швидко впав. На вихідних(26-27 листопада) черг вже не було", - говорить Сіренко.

В той же час, імпорт пального в Україну росте. Невеликі гравці ринку активно завозять бензин та дизельне пальне.

"Приват", котрий на минулому тижні підвищив ціни на 2 грн/л зараз по суті пішов в преміум-сегмент. Це дало можливість невеликим гравцям ринку закріпитися в середньому сегменті та лоу-кост сегменті", - каже експерт.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 52 56 28,99 WOG 52 56 28,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 50,98 54,98 28,68 БРСМ-Нафта 48,99 54,29 28,29

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ