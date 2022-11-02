Теневой флот и схемы реэкспорта. Как Россия может обойти нефтяные санкции и как это можно помешать

5 декабря вступают в действие санкции ЕС в отношении российской нефти. Из-за предельной цены на нефть россияне могут потерять существенную часть своих нефтяных доходов, которую невозможно будет заменить из-за продаж на другие рынки. Однако они будут пытаться обойти ограничения, продавая нефть через третьи страны.

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5 декабря вступают в действиесанкции Европейского союза в отношении российской нефти. Они содержат ранее согласовавшие страны "Большой семерки" решение, предусматривающее ограничение цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель. Вместе с тем санкциями, которые были приняты в мае Европейским Союзом и в марте США, это приведет к сокращению экспорта нефти на 30% в товарном выражении.

Бюджет России зависит от экспорта нефти на нефтепродукты более чем на половину, поэтому нефтяные санкции могут лишить страну-агрессора возможности финансировать военную кампанию в Украине. Однако есть большая вероятность того, что россияне будут пытаться обойти санкции продавая их на европейский рынок через третьи страны. В рамках подготовки к этим сделкам россияне готовят теневой флот с неизвестными владельцами.

Ожидается, что россияне будут осуществлять контрабанду нефти посредством межкорабельного трансферта. Один танкер будет вывозить нефть из российских портов, перегружать ее на другой танкер прямо в море, а уже второй танкер доставит ресурс в порт назначения.

По данным СМИ, россияне уже нашли лазейку в санкциях США и обходят запрет, поставляя в эту страну нефтепродукты из российской нефти, которая была переработана на заводах Италии. Однако после вступления санкции в действие россияне, скорее всего, переориентируются на поставки в такие страны как Индия, Китай и Турция.

Поэтому после 5 декабря россияне все смогут несколько смягчить санкционный удар в краткосрочной перспективе, однако на более длинной дистанции российской нефтепереработке нанесут сокрушительный удар такие факторы как падение мировых цен на нефть и ограничение технологического сотрудничества с западными странами.

Механизмы контроля соблюдения санкций

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что россияне могут попытаться обойти нефтяные санкции из-за флота нефтяных танкеров, в который они вкладывают триллионы рублей, и договариваясь с отдельными недобросовестными странами ЕС, например Грецией.

"Кроме того, для теневого экспорта нефти и нефтепродуктов в ЕС Кремль может использовать Турцию, как они это уже делают для экспорта угля. Однако схема реэкспорта – это временная схема, это явно не выход из ситуации для россиян, поскольку об этом со временем все узнают", – говорит Белявский.

По его словам, сорта российской нефти Urals, Siberian и Espo можно определить по их физикохимическим свойствам, таким как сернистость и вязкость. Например, вязкость Urals составляет 31,6, а сернистость 1,3.

Белявский говорит, что функцию контроля за соблюдением санкции, как правило, выполняет тот же орган, который эти санкции наложил. В США эта функция выполняется Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли.

"Основными механизмами контроля являются те же санкции, судебные споры, ограничение лицензии, лишение страхования. Поэтому в том случае, когда какой-нибудь контрагент нарушает санкции, на него также могут налагать санкции, в том числе могут заморозить расчетные счета в банке. Также к такому контрагента вводятся определенные ограничения в банковской системе Соединенных штатов", – говорит Белявский.

По его словам, после введения санкций в действие экспорт российской нефти сократится примерно на 30%. Однако поток нефтедолларов в страну-агрессор нужно ограничивать и дальше.

"Хорошим примером я считаю санкции, которые ввела против российской нефтепереработки Великобритания. 30 сентября Соединенное королевство анонсировало довольно жесткие санкции в отношении российской нефтепереработки. Речь идет о запрете экспорта в Россию товаров и технологий, используемых в нефтеперерабатывающей отрасли: химикатов, оборудования, перспектив, это может привести к серьезным проблемам: в России может возникнуть дефицит дизельного горючего зимней марки", - говорит Белявский.

По его мнению, проблемы с нефтепереработкой ударят по всему нефтяному сектору России, поскольку там нет серьезных мощностей для хранения добываемой нефти и в результате это приведет к падению нефтедобычи. В общем, это падение уже происходит, хотя оно и плавное.

"Дружественные страны", скидки и логистика

Основатель компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль говорит, что ситуация для России как для крупного нефтяного экспортера осложнилась еще весной и с тех пор российская нефтегазовая отрасль начала терять свои позиции.

"Россия начала наращивать продажи нефти в такие страны, как Китай и Индия и сейчас пока еще временно торгует нефтью с ЕС. Однако еще весной у россиян появились сложности, поскольку их банки отключили от SWIFT, и чтобы получить деньги за свою нефть им пришлось искать дополнительные схемы", – говорит Кобаль.

По его словам, Кремль продает нефть в "дружественные страны" с большой скидкой, которая может достигать 35 долларов за баррель. Однако угроза вторичных санкций может вынудить индийские и китайские компании полностью отказаться от покупки российской нефти. К тому же, индийские нефтеперерабатывающие заводы. на которые рассчитывает Россия, строились на западном побережье Индостана с расчетом на поставки нефти из стран Персидского залива

Проблем в условиях санкций добавляет то, что российская нефть добывается в западной Сибири, что довольно далеко от основных портов. Добывший в Ямале ресурс надо трубопроводом доставить в порт в Новороссийске, откуда его нужно танкерами доставить в Южную или Восточную Азию. А это достаточно большое транспортное плечо и высокие затраты на логистику.

"В условиях высокого спроса и цен такое логистическое плечо остается рентабельным. Однако если случится рецессия, или иной фактор, который приведет к падению цен на нефть, маловероятно, что россиянам будет выгодно из-за различных схем транспортировать нефть в Азию и продавать там со скидкой в 35 долларов за баррель. С падением цен на нефть рентабельность российской нефтедобычи может совсем исчезнуть", - говорит эксперт.

Он отмечает, что схема с теневым флотом, на которую рассчитывают россияне, может быть легко разоблачена западными контролирующими органами, поскольку нефтяные танкеры достаточно велики и отследить их в море будет легко.

Еще одним весомым сыграющим фактором не в пользу россиян является конкуренция. Конечно, страны ОПЕК отказались наращивать добычу нефти, однако в настоящее время добычу серьезно наращивают такие страны как США, Канада и Норвегия. Так что в условиях высоких цен эти страны получат все выгоды от ситуации на энергетическом рынке.

"Это очень похоже на сложившуюся в ЕС ситуацию с газом. Россия спровоцировала стремительный рост цен на газ, однако в результате россияне потеряли свои позиции на газовом рынке, а всю выгоду от высоких цен получили США и Норвегия", - говорит Кобаль.