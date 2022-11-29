В ЄС все ще не можуть погодити граничні ціни на російську нафту, - журналіст

Представники країн-членів Європейського союзу станом досі не можуть дійти згоди щодо рівня граничтої ціни на російську нафту. Про це в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Сьогодні між послами ЄС немає згоди щодо граничних цін на російську нафту. Остання цифра - 62 долари за баррель. Переговори продовжаться на цьому тижні", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, країни ЄС не змогли досягти угоди щодо рівня цін на російську нафту в середу, 23 листопада, тому що пропозиція G7 щодо ліміту в 65-70 доларів за барель дехто назвав занадто високою або занадто низькою ціною.

Так, Польща хоче, щоб обмеження було встановлено на рівні 30 доларів, стверджуючи, що враховуючи витрати Росії на виробництво, які деякі оцінюють у 20 доларів за барель, пропозиція G7 дасть РФ занадто великий прибуток. Литва та Естонія підтримують позицю Польщі.

Зазначимо, що в жовтні країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту, але не назвали граничний рівень.