В ЕС все еще не могут согласовать предельные цены на российскую нефть, – журналист

Представители стран-членов Европейского союза по состоянию до сих пор не могут прийти к согласию относительно уровня граничной цены на российскую нефть. Об этом в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Сегодня между послами ЕС нет согласия по поводу предельных цен на российскую нефть. Последняя цифра - 62 доллара за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе", - написал Йозвяк.

Напомним, страны ЕС не смогли достичь соглашения по уровню цен на российскую нефть в среду, 23 ноября, потому что предложение G7 по лимиту в 65-70 долларов за баррель некоторые назвали слишком высокой или слишком низкой ценой.

Так, Польша хочет, чтобы ограничение было установлено на уровне 30 долларов, утверждая, что учитывая затраты России на производство, которые некоторые оценивают в 20 долларов за баррель, предложение G7 даст РФ слишком большую прибыль. Литва и Эстония поддерживают позицию Польши.

Отметим, что в октябре страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть, но не назвали предельный уровень.