В ЄС хочуть ввести перехідний період перед запровадженням граничної ціни на російську нафту, - ЗМІ

В Європейському союзі хочуть ввести перехідний період у 45 днів перед вступом в дію границної ціни на нафту. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg, блок запропонував додати 45-денний перехід до обмеження. Пропонований пільговий період застосовуватиметься до нафти, завантаженої до 5 грудня — дати, коли мають набути чинності нафтові санкції, — і розвантаженої до 19 січня, що приводить резолюцію ЄС у відповідність з пунктом, раніше оголошеним США та Великобританією.

США підштовхнули своїх союзників у Європі до коригування пакету нафтових санкцій, який включав повну заборону на послуги, яку блок спочатку прийняв у червні, додавши цінову стелю з двома цілями: утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути ціни. сплески, водночас обмежуючи доходи Москви.

Нафтовий ринок уважно стежить за потенційним впливом санкцій на російський експорт та за тим, наскільки вони можуть скоротити продаж у країні.

Союзники раніше обговорювали встановлення верхньої межі десь між 40 і 60 доларами за барель — діапазон, що йде від собівартості видобутку в Росії до довоєнного рівня, — але люди, знайомі з недавніми обговореннями, сказали, що він, ймовірно, буде трохи вищим від цього.

Проект резолюції також пом'якшив попереднє положення, яке на невизначений термін забороняло б судам, які перевозять російську нафту, закуплену вище за встановлений поріг, доступ до європейських сервісів для відвантаження всієї нафти незалежно від її походження.

Тепер у документі йдеться, що судну, яке "навмисне" перевозило російську нафту чи нафтопродукти понад встановлений ліміт, буде заборонено отримувати послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти чи нафтопродуктів, «протягом 90 днів після дати розвантаження судна». вантаж, набутий вище цінової межі».

ЄС також пропонує 90-денний перехідний період у разі будь-яких майбутніх змін рівня цінової межі.

Більшість країн G7 та ЄС планують припинити імпорт російської нафти цього року. Положення про нафтопродукти, включаючи обмеження їх цін, мають набути чинності у лютому.

Нагадаємо, країни “Великої сімки” можуть оголосити на якому рівні буде встановлена гранична ціна на російську нафту 23 листопада.

Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну. З 5 лютого також набирає чинності заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

Крім того, країни-члени Євросоюзу погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту. Очікується, що основними покупцями російської нафти після набуття чинності санкцій 5 грудня стануть Китай та Індія.

Тим часом Росія втратила понад 90% європейського нафтового ринку, котрий є для неї ключовим, ще до того як санкції ЄС стосовно російської нафти вступили в дію.