В ЕС хотят ввести переходный период перед введением предельной цены на российскую нефть, - СМИ

В Европейском союзе хотят ввести переходный период в 45 дней перед вступлением в действие граничной цены на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, блок предложил добавить 45-дневный переход к ограничению. Предлагаемый льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря — дате вступления в силу нефтяных санкций — и разгруженной до 19 января, что приводит резолюцию ЕС в соответствие с пунктом, ранее объявленным США и Великобританией.

США подтолкнули своих союзников в Европе к корректировке пакета нефтяных санкций, включавшего полный запрет на услуги, который блок изначально принял в июне, добавив ценовой потолок с двумя целями: удержать российскую нефть на рынке во избежание цены. всплески, одновременно ограничивая доходы Москвы.

Нефтяной рынок пристально смотрит за возможным влиянием санкций на русский экспорт и за тем, как они могут уменьшить продажу в стране.

Союзники ранее обсуждали установление верхнего предела где-то между 40 и 60 долларами за баррель — диапазон, исходящий от себестоимости добычи в России до довоенного уровня, — но люди, знакомые с недавними обсуждениями, сказали, что он, вероятно, будет немного выше этого.

Проект резолюции также смягчил предыдущее положение, которое на неопределенный срок запрещало бы судам, перевозящим российскую нефть, закупленную выше установленного порога, доступ к европейским сервисам для отгрузки всей нефти независимо от ее происхождения.

Теперь в документе говорится, что судна, которое "умышленно" перевозило российскую нефть или нефтепродукты сверх установленного лимита, будет запрещено получать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти или нефтепродуктов, «в течение 90 дней после даты разгрузки судна». груз, приобретенный выше ценового предела».

ЕС также предлагает 90-дневный переходный период в случае каких-либо будущих изменений уровня ценового предела.

Большинство стран G7 и ЕС планируют прекратить импорт российской нефти в текущем году. Положения о нефтепродуктах, включая ограничение их цен, должны вступить в силу в феврале.

Напомним, страны Большой семерки могут объявить на каком уровне будет установлена предельная цена на российскую нефть 23 ноября.

Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрещение ЕС на поставки российских нефтепродуктов.

Кроме того, страны-члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть. Ожидается, что основными покупателями российской нефти после вступления санкций в силу 5 декабря станут Китай и Индия.

Тем временем Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие.