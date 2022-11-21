G7 оголосить про граничну ціну на російську нафту 23 листопада, - ЗМІ

Країни “Великої сімки” можуть оголосити на якому рівні буде встановлена гранична ціна на російську нафту 23 листопада. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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"Очікується, що адміністрація Байдена приватно повідомить про запропоновану ціну перед зустріччю послів Європейського Союзу, запланованою на 23 листопада, повідомили джерела на умовах анонімності для обговорення внутрішніх обговорень", - пише видання.

Якщо посли ЄС підтримають цю пропозицію, план полягає в тому, щоб оголосити обмеження того ж вечора, кажуть люди, але терміни залишаються мінливими.

Обмеження, яке підтримує "Велика сімка" та ЄС, заборонить компаніям надавати послуги з доставки та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, за винятком випадків, коли нафта продається нижче за узгоджений рівень.

План щодо сирої нафти для Росії має набути чинності після 5 грудня, але США та Великобританія заявили, що їхнім компаніям буде надано пільговий період для розвантаження своїх вантажів до 19 січня, щоб врахувати поставки, які були завантажені до того як обмеження набули чинності.

Нагадаємо, що Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну. З 5 лютого також вступає в силу заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

Крім того, Країни-члени Євросоюзу погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту. Очікується, що основними покупцями російської нафти після набуття чинності санкцій 5 грудня стануть Китай та Індія.

Тим часом Росія втратила понад 90% європейського нафтового ринку, котрий є для неї ключовим, ще до того як санкції ЄС стосовно російської нафти вступили в дію