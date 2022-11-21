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G7 объявит о предельной цене на российскую нефть 23 ноября, - СМИ
Страны Большой семерки могут объявить на каком уровне будет установлена предельная цена на российскую нефть 23 ноября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Ожидается, что администрация Байдена приватно сообщит о предложенной цене перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября, сообщили источники на условиях анонимности для обсуждения внутренних обсуждений", - пишет издание.
Если послы ЕС поддержат это предложение, план состоит в том, чтобы объявить ограничения в тот же вечер, говорят люди, но сроки остаются изменчивыми.
Ограничения, поддерживаемые "Большой семеркой" и ЕС, запретят компаниям предоставлять услуги по доставке и услугам, таким как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованный уровень.Подписывайтесь на наш YouTube канал
План по сырой нефти для России должен вступить в силу после 5 декабря, но США и Великобритания заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для разгрузки своих грузов до 19 января, чтобы учесть поставки, загруженные до того, как ограничения вступили в силу.
Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставку российских нефтепродуктов.
Кроме того, Страны-члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть. Ожидается, что основными покупателями российской нефти после вступления санкций в силу 5 декабря станут Китай и Индия.
Между тем Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие.