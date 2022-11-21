G7 объявит о предельной цене на российскую нефть 23 ноября, - СМИ

Страны Большой семерки могут объявить на каком уровне будет установлена предельная цена на российскую нефть 23 ноября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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"Ожидается, что администрация Байдена приватно сообщит о предложенной цене перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября, сообщили источники на условиях анонимности для обсуждения внутренних обсуждений", - пишет издание.

Если послы ЕС поддержат это предложение, план состоит в том, чтобы объявить ограничения в тот же вечер, говорят люди, но сроки остаются изменчивыми.

Ограничения, поддерживаемые "Большой семеркой" и ЕС, запретят компаниям предоставлять услуги по доставке и услугам, таким как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованный уровень.

План по сырой нефти для России должен вступить в силу после 5 декабря, но США и Великобритания заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для разгрузки своих грузов до 19 января, чтобы учесть поставки, загруженные до того, как ограничения вступили в силу.

Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставку российских нефтепродуктов.

Кроме того, Страны-члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть. Ожидается, что основными покупателями российской нефти после вступления санкций в силу 5 декабря станут Китай и Индия.

Между тем Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие.